Рублевка подешевела

Средняя стоимость загородного жилья на Новой Риге стала на четыре процента выше, чем на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщается в материалах компании Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Цены на Рублевке оказались ниже, чем на Новой Риге, впервые с 2015-го. Средняя стоимость коттеджа на Рублево-Успенском шоссе за три года снизилась на 27 процентов: с 195 до 143 миллиона рублей, тогда как на Новорижском шоссе этот показатель вырос на 26 процентов — со 118 до 148 миллионов, подсчитали в Knight Frank.

При этом спрос на коттеджи на Новорижском шоссе стал почти в два раза больше, чем на Рублево-Успенском. «За три года на Новорижском шоссе было реализовано 586 лотов на сумму 32,7 миллиарда рублей, на Рублево-Успенском направлении — 172 лота на 20 миллиардов, — говорится в материалах компании. — Показатели за 2018 год: на Новорижском шоссе 143 сделки на сумму 10,8 миллиарда рублей, на Рублево-Успенском направлении — 80 сделок на 7,65 миллиарда».

В сентябре 2018-го свои данные о снижении цен на Рублевке представили аналитики портала «Мир Квартир». По их сведениям, с января по август загородные дома по Московской области в целом подешевели на один процент, на Рублево-Успенском шоссе снижение составило восемь процентов.

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