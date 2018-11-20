Кремль отреагировал на расследование о земле на Рублевке для охранников Путина

Кремль ознакомился с расследованием о выделении на Рублевке земли бывшим охранникам президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 20 ноября.

«Эти люди каждый год подают декларации и о доходах, и о расходах, и о банковских счетах, об имуществе, и все эти данные весьма скрупулезно проверяются соответствующими подразделениями наших соответствующих специальных служб. Вот, наверное, это основополагающий факт. Именно на результаты этих проверок, именно на достоверность декларируемых данных мы ориентируемся», — сказал Песков.

19 ноября «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о выделении земельных участков бывшим охранникам главы государства. По информации издания, речь идет о территории возле резиденции президента Ново-Огарево. После развала Советского Союза земля принадлежала работникам совхоза НКВД, однако в 1990-е годы «известные бизнесмены вместе с "авторитетами" с помощью подделки документов, запугиваний и избиений отобрали их земли», говорится в материале.

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