В Кремле объяснили инцидент с ветераном и охраной Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил поведение охранников, оттолкнувших ветерана от главы государства Владимира Путина. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — сказал Песков.

Инцидент произошел после Парада Победы в Москве, когда Путин в сопровождении президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху двигался в сторону Александровского сада, чтобы возложить цветы на могилу Неизвестного солдата.

В этот момент к нему попытался подойти ветеран, однако охранники оттолкнули его. Президент остановил их, пожал военнослужащему руку и пригласил пройти к мемориалу вместе. Действия сотрудников службы безопасности ему «категорически не понравились».

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