Раскрыта схема многомиллионного хищения на реконструкции резиденции Путина

Хищение бюджетных средств в процессе реконструкции резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, в котором замешаны высокопоставленные сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), осуществлялось благодаря повышенным коэффициентам оплаты работы. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Росбалт».

По его информации, следствие считает, что на этом были растрачены более 1,2 миллиарда рублей из общей суммы ущерба в размере 1,5 миллиарда.

В деле фигурирует преступная группировка, лидером которой агентство называет совладельца ГК «Балтстрой» Дмитрия Михальченко (под арестом с марта 2016-го). Его сообщниками были второй совладелец Дмитрий Сергеев (арестован) и глава госпредприятия при ФСО Андрей Каминов (арестован), привлеченные Михальченко к совершению преступления руководитель службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев (по данным «Росбалта», ему предъявлено обвинение) и один из подчиненных последнего, а также топ-менеджеры других структур, подведомственных «Балтстрою».

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Группировка организовала масштабные проволочки с самого начала работ в резиденции: всех строителей обязали получать допуски на присутствие на секретном объекте и каждый раз проходить полный досмотр, также очень долго проверялась вся въезжающая на территорию техника. Из-за задержек строительство постоянно велось в нерабочее время, и в результате «Балтстрой» поставил перед ФСО вопрос о том, что проводить работы в резиденции по стандартным коэффициентам оплаты невозможно. Спецслужба согласовала этот вопрос с Минстроем и ввела повышенные коэффициенты, благодаря которым «Балтстрой» незаконно получил свыше 1,2 миллиарда рублей.

Помимо этого, около 225 миллионов было растрачено из-за завышенных «Балтстроем» цен на системы кондиционирования, установленные с участием «дочки» ГК, и на сделанной «втридорога» кровле резиденции.

Представители «Балтстроя» также фигурируют в так называемом деле реставраторов, в рамках которого были похищены десятки миллионов рублей на проектах реконструкции Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге и других объектов. Структуры ФСО судятся с ГК в московском арбитраже, требуя с компании в общей сложности 2,75 миллиарда рублей. Рассмотрение иска 30 июля было отложено на осень.

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