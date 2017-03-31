Главу предприятия ФСО обвинили в хищениях на строительстве резиденции президента

Главе госпредприятия «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрею Каминову предъявлено обвинение в хищении 225 миллионов рублей, выделенных на строительство резиденции президента России. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Касаткин.

Защитник добавил, что его клиент не согласен с обвинением.

22 марта Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела о хищениях бюджетных средств при возведении дома приемов президента в Ново-Огарево. Помимо Каминова, по делу проходит его бывший заместитель, а ныне генеральный директор строительной компании «Стройфасад» Станислав Кюнер и четверо предпринимателей: Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов. Все они свою причастность к каким-либо преступным действиям отрицают.

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Хищения были выявлены в ходе расследования уголовного дела против крупного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко о контрабанде элитного алкоголя, сообщал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По данным газеты «Коммерсантъ», ФСО уже взыскивала с «Атэкса» неустойку в размере 2,1 миллиона рублей по госконтракту на строительство и реконструкцию другой резиденции главы государства — «Русь» в комплексе «Завидово». Объем невыполненных работ, проводившихся в период с 2012 по 2014 год, составил 138,6 миллиона рублей.

Также ФСО предъявляла претензии к подведомственному предприятию в связи со строительством здания академии службы в Орле. Объект стоимостью 46,5 миллиона рублей должен был быть сдан в декабре 2011 года, а «Атэкс» нарушила этот срок на 750 дней. ФСО безуспешно пыталась взыскать неустойку в размере 9,6 миллиона рублей через суд.