Все шесть подозреваемых по делу «Атэкс» арестованы решением суда

Басманный суд Москвы в среду, 22 марта, удовлетворил ходатайство следствия и взял под арест на время следствия всех фигурантов дела о хищении не менее 225 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство Дома приемов резиденции президента России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Судом удовлетворены ходатайства следствия об избрании в отношении шести подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 21 мая 2017 года», — сказала она.

Таким образом, суд согласился с позицией следствия, посчитавшего, что только содержание фигурантов под арестом сможет обеспечить беспрепятственное производство по делу. Ходатайства адвокатов, просивших в случае необходимости какой-либо меры пресечения не лишать их подзащитных свободы, были судом отклонены.

Под стражу взяты директор ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов, его бывший заместитель, одновременно являвшийся генеральным директором строительной компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, а также предприниматели Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов. Все они свою причастность к каким-либо преступным действиям отрицают.

Уголовное дело было возбуждено 21 марта 2017 года о событиях, которые, по информации стороны защиты, имели место в 2011-2013 годах. По информации источника «Интерфакса», речь идет о хищении средств, выделенных на строительство дома приемов президента в Ново-Огарево.