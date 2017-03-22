Суд арестовал главу подведомственного ФСО предприятия по делу о хищениях

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 21 мая главу подведомственного ФСО предприятия «Атэкс» Андрея Каминова, проходящего по уголовному делу о хищениях 225 миллионов рублей на строительстве гособъектов, передает ТАСС.

«С учетом тяжести подозрений суд не находит оснований избрать Каминову меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», — говорится в постановлении судьи.

Сам подозреваемый заявил, что вину не признает, но готов сотрудничать со следствием. «Прошу избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста и дать возможность доказать свою невиновность», — сказал он.

По версии следствия, Каминов и пятеро других фигурантов дела причастны к хищениям при строительстве «Объекта №53» ФСО России — дома приемов президента России.

Также Басманный суд арестовал генерального директора компании «Стройфасад» Станислава Кюнера. Об этом в среду, 22 марта, сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, мера пресечения избрана на два месяца до 21 мая.

Ранее 22 марта СК сообщил о намерении взять под стражу шестерых человек, задержанных по подозрению в хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции резиденции президента России в Ново-Огарево. Им вменяется мошенничество и создание организованного преступного сообщества.