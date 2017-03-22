СКР попросил арестовать подозреваемых в хищениях при стройке резиденции Путина

Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте шести человек, задержанных по подозрению в хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции резиденции президента России в Ново-Огарево. Об этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру» в среду, 22 марта.

В числе задержанных оказались глава ФГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов и бывший первый заместитель директора предприятия, генерального директора компании «Стройфасад» Станислав Кюнер. По словам Петренко, предварительно ущерб от действий преступного сообщества составил не менее 225 миллионов рублей. Уголовное дело расследуется по части 1 и 2 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ.

О задержании шестерых подозреваемых в причастности к хищениям при строительстве дома приемов президента России в Подмосковье сообщалось еще 21 марта. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах пояснял, что «фигуранты были выявлены в ходе расследования уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя, по которому в качестве обвиняемых проходят Дмитрий Михальченко и двое его предполагаемых сообщников, арестованные в марте прошлого года».

22 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщил, что задержанные могут быть причастны и к другим нарушениям. По данным издания, Федеральная служба охраны (ФСО) уже взыскивала с «Атэкса» неустойку в размере 2,1 миллиона рублей по госконтракту на строительство и реконструкцию другой резиденции главы государства «Русь» в комплексе «Завидово». Объем невыполненных работ, проводившихся в период с 2012 по 2014 год, составил 138,6 миллиона рублей.

Кроме того, у ФСО возникали претензии и при возведении «Атэксом» здания академии ФСО в Орле. Сумма контракта, по которому объект должен был быть сдан к концу декабря 2011 года, составляла 46,5 миллиона рублей. Однако компания нарушила сроки сдачи на 750 дней. Служба пыталась взыскать неустойку в размере 9,6 миллиона рублей через суд, но в иске было отказано из-за того, что «ФСО не представила доказательства нарушения ответчиком срока выполнения работ», отмечает «Коммерсантъ».