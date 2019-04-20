В Москве активизировались покупатели вторичного жилья

В первом квартале 2019-го столичное управление Росреестра зарегистрировало более 35 тысяч договоров купли-продажи (мены) жилья — в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Только в марте на вторичном рынке недвижимости Москвы было проведено около 13 тысяч сделок (переходов прав по договорам купли-продажи) — на восемь процентов больше, чем в феврале, и на 13 процентов больше, чем в марте 2018-го.

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«Показатели первого квартала 2019 года по количеству зарегистрированных сделок на вторичном рынке жилья по месяцам в среднем на 17 процентов выше прошлогодних, — отмечают в Росреестре. — Несмотря на то что наибольшее число переходов прав по договорам купли–продажи зафиксировано в марте, в динамике он уступил февралю. В прошлом году наблюдалась аналогичная картина — в связи с невысоким январским спросом на покупку недвижимости, динамика роста в феврале традиционно наиболее выраженная, чем в марте».

Согласно ранее опубликованным данным, в первом квартале 2019-го средний бюджет покупки вторичной квартиры в Москве достиг 25 миллионов рублей. Стандартная столичная квартира бизнес-класса стоит 46,55 миллиона рублей, комфорт-класса — 19,9 миллиона, экономкласса — девять миллионов рублей.

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