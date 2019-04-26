Каждая вторая квартира в Москве оказалась переоцененной

Около половины продавцов вторичного жилья в Москве явно переоценивают свое недвижимое имущество. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, средняя стоимость предложения вторичного жилья в столице к апрелю 2019-го достигла рекордно высокого уровня — 208 тысяч рублей за квадратный метр. За год она увеличилась более чем на 16 процентов. При этом причины удорожания неочевидны, указывают эксперты: средний ценник вырос в том числе из-за вымывания с рынка самых дешевых объектов — квартир стоимостью до 15 миллионов рублей.

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«Вместе с тем значительным остается число продавцов, сильно переоценивающих свою недвижимость, — 50 процентов от общего количества собственников», — подчеркивается в предоставленных материалах.

Наибольший рост стоимости «вторички» — на 14-15 процентов, по наблюдениям «ИНКОМ», за год к апрелю показали Южный, Восточный и Северо-Западный округа Москвы.

Ранее в апреле сообщалось, что вторичное жилье в России в 2019-м стало продаваться вдвое быстрее, чем в 2018-м. Среднестатистическая квартира находит покупателя за 31 день.

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