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Забота о себе
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09:31, 13 июля 2026Забота о себе

Врач рассказал об абсолютно бесплатном способе почувствовать себя лучше после недосыпа

Врач Лукха: Прогулка или пробежка помогает улучшить самочувствие после недосыпа
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

После бессонной ночи многие пытаются взбодриться с помощью кофе, однако вернуть хорошее самочувствие помогает совсем другой способ, заявил медицинский директор Bupa UK Insurance Рави Лукха. Как совершенно бесплатно почувствовать себя лучше после недосыпа, он рассказал изданию Metro.

Врач отметил, что после плохой ночи меньше всего хочется заниматься спортом, однако именно это помогает организму прийти в себя. По его мнению, наилучший эффект можно получить, если выйти на улицу на прогулку или пробежку. «Солнечный свет подает мозгу сигнал, что пора бодрствовать, благодаря чему организму легче справиться с последствиями недосыпа», — объяснил специалист.

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Кроме того, врач рекомендовал после бессонной ночи не злоупотреблять кофеином, выбирать продукты, богатые фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и омега-3 жирными кислотами, а при сильной сонливости ограничиться коротким дневным сном продолжительностью 10-20 минут. По его словам, такой отдых помогает снизить сонливость, раздражительность и забывчивость и при этом не помешает ночному сну.

Ранее психолог Альфредо Родригес Муньос заявил, что для психики полезнее всего спать в объятиях партнера. По его мнению, физический контакт создает ощущение безопасности и снижает бдительность.

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