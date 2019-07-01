Торг на московском рынке жилья сочли неуместным

Дисконты на вторичном рынке жилья Москвы, долгое время находившиеся на высоком уровне, в 2019-м значительно снизились, следует из материалов агентства «ИНКОМ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, в период с января по май доля квартир, проданных по цене ниже заявленной, колебалась в пределах 68–75 процентов, а средний размер скидки составил около 5 процентов. В предыдущие четыре с лишним года, с марта 2015-го, дисконт был существенно выше, его среднее значение доходило до 10 процентов. Преимущественную часть этого времени доля продаж со скидкой достигала 80-88 процентов.

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По мнению экспертов, скидки на «вторичку» сократились из-за уменьшения числа продаваемых квартир, увеличения цен (за 2018-й квартиры в массовом сегменте подорожали в среднем на 15 процентов) и смягчения необоснованных запросов продавцов и покупателей. «Вслед за обвалом спроса весной 2015-го уже с мая стали последовательно снижаться и цены на жилье, однако большинство собственников оказалось не готово принимать изменившиеся рыночные реалии, — поясняют в «ИНКОМ». — Тогда только 20 процентов экспонируемых квартир изначально оценивались их владельцами адекватно ожиданиям потенциальных покупателей. Подавляющая же часть продавцов пыталась успеть на ушедший поезд: люди заявляли стоимость, не совместимую с реальной сделкой, а после, расставшись с иллюзиями, были вынуждены идти на уступки».

Специалисты полагают, что к концу 2019-го показатели дисконтов на вторичном рынке жилья снова могут повыситься из-за ослабления покупательской активности, но более вероятным считают сценарий, при котором сохранятся текущие размеры скидок.

Ранее, в июне, стало известно, что на московском рынке новостроек средние скидки, предоставляемые застройщиками, также заметно снизились. По подсчетам аналитиков, за год к маю 2019-го размер уступки сократился почти в два раза, достигнув трех процентов от стоимости квартиры.

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