Покупателям квартир в Москве урезали скидки

В мае московские застройщики заметно снизили скидки на квартиры комфорткласса. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум». Материалы подготовленного ими исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали данные о размерах дисконтов в прошлом месяце и сопоставили их с аналогичными показателями мая 2018-го. Несмотря на праздники, средний размер уступки в годовом выражении сократился почти в два раза, достигнув трех процентов от стоимости квартиры, констатируют в «Метриум».

По данным аналитиков, в мае 2019-го столичные девелоперы вели реализацию 84 проектов новостроек эконом- и комфорт-класса. Скидки предлагались в 79 новостройках, то есть в 94 процентах всех представленных на рынке жилых комплексов. При этом в 19 новостройках застройщики готовы были обсуждать уступку с покупателем в индивидуальном порядке, тогда как в остальных 60 комплексах размер дисконтов был точно определен в рамках различных акций.

Между тем год назад, в мае 2018 года, ситуация со скидками была более выгодной для покупателей, отмечают эксперты. Из 75 проектов рынка скидки предусматривались в 71 (95 процентов). Только в 12 проектах о скидке пришлось бы договариваться с застройщиком, тогда как в 59 проектах был гарантирован фиксированный дисконт.

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Средний размер уступки, на которую готовы идти девелоперы в торге с покупателем, сократился почти в два раза, отмечается в предоставленных материалах, не считая дисконтов на отдельные группы квартир, которые обычно заметно выше, но не постоянны. В мае 2019 года этот показатель составил 3 процента, год назад — 5 процентов.

«Застройщики в начале года массово повышали цены. Затем весной рост цен остановился, и началось снижение скидок. Такая политика была возможна благодаря высокому спросу, но количество сделок тоже замедляет рост, так что нельзя исключать, что значительные скидки еще вернутся на рынок», — утверждают эксперты.

Ранее в июне был обозначен предел скидок на вторичные квартиры в Москве. По данным риелторов, покупатели недорогих объектов могут рассчитывать на дисконт в размере от 2 до 5 процентов от заявленной стоимости объекта — не больше.

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