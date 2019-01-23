Москвичей уличили в жадности

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Собственники недорогих съемных квартир в Москве перестали соглашаться на торг с потенциальными арендаторами, отмечается в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных редакции «Ленты.ру».

В сегменте арендного жилья экономкласса скидок больше нет, констатируют риелторы. В редких случаях хозяева квартир идут на некоторые уступки съемщикам — дробление залоговой суммы или приобретение дополнительных предметов интерьера и /или бытовой техники.

«В объявлениях указывается реальная арендная ставка, без учета возможного торга», — подчеркивают эксперты.

Среди тенденций рынка съемного жилья в «ИНКОМ-Недвижимость» также выделяют ценовую стабильность: средние ставки в течение двух лет практически не меняются.

«Согласно нашим исследованиям, в 2018 году удельный вес арендной ставки в структуре расходов среднестатистического нанимателя увеличился на 30 процентов по сравнению с ситуацией десятилетней давности (мы учитывали ощутимое падение покупательной способности рубля и появление дополнительных коммунальных платежей), — говорится в материалах агентства. — Рынок в нынешних условиях не справится с повышением цен, вслед за удорожанием придет новая волна оттока арендаторов из Москвы».

Осенью 2018-го стало известно, что на столичном рынке купли-продажи жилья дисконты также стали непопулярны: впервые с 2013-го средний размер скидки снизился до пяти процентов. Еще в октябре 2017-го этот показатель равнялся 15 процентам.

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