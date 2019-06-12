Обозначен предел скидок на квартиры в Москве

В 2019 году покупатели недорогих вторичных квартир в Москве могут рассчитывать на дисконт в размере от 2-х до 5 процентов от заявленной стоимости объекта — не больше. Об этом говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Если продавец готов торговаться на более внушительную сумму, то, скорее всего, квартира была изначально выставлена по завышенной цене, или имеет какие-то существенные недостатки, например, расположена на крайних этажах, окна выходят на козырек подъезда или на оживленную улицу, либо подъезд обладает неприятными запахами из-за мусоропровода и так далее», — поясняется в предоставленных материалах.

При этом, как отмечают риелторы, квартиры в плохом состоянии, даже предлагаемые по сниженным ценам, клиентов не привлекают. Дело в том, что львиная доля сделок проходит с привлечением ипотечных средств, и новые собственники торопятся заселиться в приобретаемое жилье в короткие сроки. «С другой стороны, многих пугает сам процесс ремонта. Поэтому в большинстве случаев выбор падает на квартиры, пригодные для проживания», — подчеркивают специалисты.

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По их данным, на сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Москве составляет 235 тысяч рублей. В кирпичных домах метр стоит 251 тысячу, в панельных — 181 тысячу рублей.

«Пока интерес покупателей к квартирам на вторичном рынке сохраняется, — утверждает риелторы. — Безусловно, майские праздники и начавшийся период отпусков привели к снижению числа сделок на 10 процентов, но это понятная и традиционная тенденция. Более того, если ипотечные ставки в дальнейшем достигнут 8-9 процентов, как предлагает государство, количество сделок значительно увеличится — на рынок вернутся те клиенты, которые отложили свои планы в результате роста ставок по ипотеке».

Ранее, в мае текущего года, стало известно, что не менее 12 процентов вторичных квартир в Москве имеют юридические изъяны. По статистике риелторов, самой распространенной проблемой со «вторичкой» остаются несогласованные перепланировки. На втором месте — нарушения прав несовершеннолетних собственников.

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