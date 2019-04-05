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Обозначен средний уровень скидок на квартиры в Москве

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В апреле 2019-го средний уровень скидок на рынке новостроек Москвы составил четыре процента. Об этом говорится в материалах агентства «Азбука Жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В Новой Москве этот показатель равен трем процентам, в Подмосковье покупатель новой квартиры вправе рассчитывать на скидку в пять процентов. С начала года размеры дисконтов на первичное жилье в Московском регионе существенно не менялись, а по сравнению с показателями весны 2018-го — снизились на один — два процента, отмечают эксперты.

Они также указывают, что в сегменте жилья эконом- и комфорт-классов скидки на выделенный пул квартир могут достигать и 23 процентов.

По данным «Азбуки Жилья», средневзвешенная цена квадратного метра квартир на первичном рынке «старой» Москвы к весне составила 207 тысяч рублей. В экономклассе средний ценник — 131 тысяча за «квадрат», в комфорт-классе — 169 тысяч, в бизнес-классе — 247 тысяч рублей за метр.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018-го коэффициент доступности столичных новостроек для покупателей снизился на 15 процентов из-за падения доходов горожан и быстрого роста цен на первичном рынке жилья.

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