В России подорожали новостройки

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках российских городов с населением от миллиона жителей выросла за год на 10,9 процента, до 69,3 тысячи рублей. Такая информация содержится в исследовании портала Domofond (есть в редакции «Ленты.ру»).

Лидером по росту цен среди российских городов-миллионников оказалась Казань, где показатель увеличился за год на 16,2 процента и составил к марту 2019-го 79,15 тысячи рублей.

Второе место заняла Москва (плюс 13,6 процента), третье досталось Перми (плюс 12,7 процента). Средняя стоимость метра в этих городах находится на уровне 228,57 и 59,16 тысячи рублей соответственно.

Снижение цен отмечается только в двух миллионниках — Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, причем в обоих городах метр снизился в цене на 0,3 процента за год. В результате средняя цена «квадрата» на первичном рынке Екатеринбурга достигла 70,87 тысячи, Ростова-на-Дону — 51,09 тысячи рублей.

Ранее данные исследования, фиксирующего рост цен на жилье в большинстве российских городов с населением от 300 тысяч человек, представили аналитики «Мир квартир». По их данным, квадратный метр подорожал в 53 из 69 таких городов. В среднем по стране стоимость квадратного метра увеличилась на два процента, а общий бюджет покупки прибавил три процента.

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