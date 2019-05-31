Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами

Печатники возглавили рейтинг районов Москвы (без учета присоединенных территорий) с наименьшими средними метражами вторичного жилья, выставленного на продажу. Список, имеющийся в распоряжении редакции «Ленты.ру», составлен экспертами «ИНКОМ-Недвижимость».

По подсчетам аналитиков, среднестатистическая квартира в Печатниках имеет общую площадь 41 квадратный метр. На втором рейтинга оказалось Гольяново с 42 метрами, на третьем — Кузьминки и Вешняки (44 квадратных метра).

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Столичным районом с самыми просторными квартирами в свою очередь оказались Раменки, где средняя площадь лота на вторичном рынке жилья равна 103 квадратным метрам. Также относительно велики метражи жилья на Якиманке (101 метр) и в Хамовниках (100 метров).

Специалисты «ИНКОМ-Недвижимость» отмечают, что за последние годы средние площади квартир в Москве увеличились. «Тенденция к постепенному росту усредненных размеров вторичных квартир носит универсальный общерыночный характер для столицы в целом, — утверждают они. — Так, если пять лет назад средняя площадь объектов на "вторичке" составляла 56 квадратных метров, то к текущему моменту она расширилась на 12,5 процента, до 63 квадратных метров».

Ранее в мае были названы города России с самыми тесными квартирами. Таковыми оказались Ижевск, Ростов-на-Дону, Омск и Уфа.

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