Названы города России с самыми тесными квартирами

В крупных российских городах сокращаются площади квартир в строящихся проектах из-за роста стоимости жилья. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Застройщики, работающие в 23 крупнейших российских городах, урезают планировки, чтобы не допустить удорожания квартир в своих ЖК, отмечают в «Авито». «Средняя площадь [выставленного на продажу] жилья превышает 60 квадратных метров только в двух столицах: в Москве она составляет 65,6, а в Санкт-Петербурге — 61,3 метра», — говорится в исследовании.

Сильнее всего, по статистике компании, сокращаются площади однокомнатных квартир и студий. Метраж жилья с тремя и более комнатами остается неизменным, а в некоторых городах даже растет.

«Для потенциальных владельцев студий цена важнее, чем для клиентов, приобретающих более просторные квартиры. На фоне роста стоимости недвижимости они пытаются сэкономить за счет уменьшения площади, в то время как более платежеспособные покупатели, если и заинтересованы в экономии, то прежде всего за счет изменения локации и других параметров жилья», — объясняет тренд управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

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В мае 2019-го средняя площадь выставленной на продажу квартиры составила 55,2 квадратных метра. Минимальный показатель — 50,7 квадратных метра — зафиксирован в Ижевске.

В Ростове-на-Дону, Омске и Уфе метраж также оказался заметно меньше, чем в среднем по России: 53,1 метра, 53,6 и 53,7 «квадрата» соответственно.

Ранее аналитики «Мир Квартир» изучили российский рынок квартир минимальной площади. По их статистике, самым компактным предложением стала 12-метровая квартира в Казани, второе место досталось квартире площадью 12,5 метра в Новосибирской области. Третью строчку заняло жилье площадью 12,7 «квадрата» из города Миасс Челябинской области. Аналитики отметили, что в каждом крупном российском городе можно найти предложение жилья площадью меньше 15 квадратных метров.

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