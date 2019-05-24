Десятиметровый дом предложили в аренду в Москве

В Новомосковском округе столицы сдается в аренду дом общей площадью десять квадратных метров. Суперкомпактный коттедж оборудован всем необходимым для круглогодичного проживания. Описание объекта размещено в базе ЦИАН.

«Сдается маленький, теплый, уютный домик в огороженном коттеджном поселке, вьезд под шлагбаум, круглосуточная охрана поселка по периметру, — пишет автор объявления. — Сдается на длительный срок, от года, можно на меньший срок по договоренности».

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В единственной комнате дома установлена кровать, также здесь есть санузел с душем, навесные полки, небольшой шкаф для одежды, тумба, микроволновая печь, электрический чайник, маленький холодильник, плита. «Если необходим телевизор, то установят», — отмечается в описании лота.

Дом расположен в деревне Городище. Путь от поселения до станции метро «Теплый стан» занимает около 20 минут. Собственник установил цену аренды коттеджа на уровне 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее в мае сообщалось, что стоимость аренды дач в Московской области на летний сезон 2019 года начинается от пяти тысяч рублей в месяц. Такой бюджет аренды предполагает минимальные удобства: водопроводный кран в доме, туалет и душ на улице.

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