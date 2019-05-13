Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц

Стоимость аренды дач в Московской области начинается от пяти тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир Квартир», поступивших в понедельник, 13 мая, в редакцию «Ленты.ру».

В компании подчеркивают, что такой бюджет аренды предполагает только самые минимальные удобства: водопроводный кран в доме, туалет и душ — на улице. Самые дешевые дачи, как правило, располагаются в садовых товариществах или небольших деревнях. «Такой дом, как правило (...) отапливается печью и состоит из пары комнат и веранды (она же кухня), — отмечается в материалах. — Из оснащения есть необходимая мебель и холодильник».

Типичное предложение в этой ценовой категории, по оценке «Мир Квартир», — это деревянный дом на две комнаты, с печным отоплением, удобствами на улице и колодцем на участке. В доме есть вся необходимая мебель и холодильник. Объект расположен в Можайском районе Московской области, на первой линии водохранилища Мжуть. Расстояние до столицы превышает сто километров.

Аналогичные объекты в ближнем Подмосковье сдаются в аренду по цене в 15-20 тысяч рублей в месяц, отмечают аналитики компании.

Ранее аналитики «Авито Недвижимость» отметили рост предложения дач на рынке недвижимости, связав такую динамику с тем, что владельцы домов опасаются роста налоговых платежей и предпочитают избавиться от загородной недвижимости. По статистике компании, средняя цена квадратного метра дач в России составила к концу апреля 2019-го 64,5 тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru