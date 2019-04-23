Россияне начали массово избавляться от дач

Дачная реформа, вступившая в силу 1 января 2019-го и обязывающая россиян привести в порядок документацию по своим участкам и постройкам на них, стимулировала граждан активнее избавляться от загородной недвижимости. Об этом говорится в материалах сервиса «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, дачники боятся роста налоговых платежей и потому выводят свои дома на рынок. «Часть хозяев предпочла не переоформлять собственность, а заработать на ее продаже: предложение выросло на 22 процента за год, а цены — на 8 процентов», — подсчитали в «Авито».

При этом любители жизни на природе не стремятся покупать дачи — взамен они выбирают сезонную аренду. Спрос в арендном сегменте за год к апрелю вырос на 44 процента.

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По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена квадратного метра дач в России составляет 64,5 тысячи рублей. За год она увеличилась на 8 процентов. Первое место в стране по стоимости дач занимает Республика Крым, где квадратный метр обойдется в среднем в 75,8 тысячи рублей. На втором месте Башкирия (71,9 тысячи рублей), на третьем — Московская область (69,2 тысячи).

Дешевле всего дачи в Калининградской области: 56,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Дачная реформа фактически предусматривает ликвидацию понятия «дача»: остаются лишь огороднические и садовые товарищества. В последних можно строить капитальные дома для проживания. При этом регистрации постройки как жилого дома увеличивает налоговую нагрузку на собственника, так как кадастровая стоимость коттеджей для постоянного проживания традиционно выше, чем стоимость летних дач.

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