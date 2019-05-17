За дачниками начнут следить с помощью дронов

С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники. Об этом сообщают «Известия».

Дроны будут летать над дачными участками, собирая необходимые данные. Впоследствии эксперты сравнят полученную информацию со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Цель — выявить нарушения, связанные с незаконным или неподобающим использованием участков.

Первые пробные обследования земельных участков в Подмосковье с применением дронов прошли еще 14 мая под руководством замглавы Росреестра Максима Смирнова, отмечает издание. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) изучили территорию Истринского района. Ранее дроны были задействованы с аналогичной целью в Тульской области и Татарстане.

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Как заявили «Известиям» в Росреестре, наблюдения оказались успешными, поэтому к концу года проект охватит всю Россию. В рамках программы в административных центрах федеральных округов страны будут созданы центры коллективного использования БПЛА. Их оснастят необходимым оборудованием для проведения съемки земной поверхности и обработки данных.

В апреле стало известно, что дачная реформа, вступившая в силу 1 января 2019-го и обязывающая россиян привести в порядок документацию по своим участкам и постройкам на них, стимулировала граждан активнее избавляться от загородной недвижимости. По мнению экспертов, дачники боятся роста налоговых платежей и потому выводят свои дома на рынок.

Дачная реформа фактически предусматривает ликвидацию понятия «дача»: остаются лишь огороднические и садовые товарищества. В последних можно строить капитальные дома для проживания. При этом регистрации постройки как жилого дома увеличивает налоговую нагрузку на собственника, так как кадастровая стоимость коттеджей для постоянного проживания традиционно выше, чем стоимость летних дач.

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