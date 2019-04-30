Россияне бросились скупать загородное жилье

После многолетней стагнации на российском рынке загородной недвижимости началось оживление. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимость» в исследовании, предоставленном редакции «Ленты.ру».

Объем предложения загородного жилья в первом квартале 2019-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14 процентов, а спрос — на 18 процентов, подсчитали эксперты. Это привело и к росту цен на «загородку». Ее стоимость увеличилась в большинстве регионов страны, причем подорожали все виды объектов — летние дома, коттеджи, таунхаусы и земельные участки.

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«Оправившись от кризиса, россияне не попрощались с мечтой о приобретении загородного дома. Наибольший интерес у них вызывают покупки жилья на Черном море, в Краснодарском крае и Крыму: средняя стоимость домов и земли там зачастую превышает цены в Московской области», — отмечают в «Авито».

По данным аналитиков, в первом квартале 2019-го средняя цена загородного дома в России составила 3,85 миллиона рублей — почти на три процента больше, чем год назад.

Ранее в апреле эксперты заявляли, что дачная реформа, вступившая в силу 1 января 2019-го, стимулировала граждан активнее избавляться от загородной недвижимости. Дачники якобы испугались роста налоговых платежей и потому стали выводить свои дома на рынок.

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