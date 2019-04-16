Частные дома в России стали дороже

В первом квартале 2019-го цены на загородное жилье увеличились в окрестностях всех российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют материалы портала Domofond, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Наиболее заметно подорожали частные дома, расположенные близ Казани, Краснодара и Новосибирска — на 5-6 процентов в среднем. Наименьший рост стоимости «загородки» за три месяца показали Омск, Челябинск и Московский регион, где «квадрат» индивидуального жилья подорожал примерно на полтора процента.

«В целом динамика на рынке загородного жилья в первом квартале 2019-го оказалась выше, чем городом ранее. Тогда цены на загородные дома упали в пяти городах-миллионерах. А темпы роста в городах-лидерах (в начале 2018-го ими стали Новосибирск и Пермь) не превышали 2,7 процента», — указывается в предоставленных материалах.

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По подсчетам экспертов, средняя стоимость квадратного метра «загородки» в Московском регионе к апрелю 2019-го достигла 44,6 тысячи рублей. В Казани и окрестностях метр стоит 35,6 тысячи рублей, в Краснодаре — 43,6 тысячи рублей, в Новосибирске — 31,9 тысячи, в Челябинске — 27,5 тысячи, в Омске — 21,6 тысячи рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что самая дорогая загородная усадьба Московского региона стоит 4,9 миллиарда рублей. В такую сумму оценили дом общей площадью 19 тысяч квадратных метров в одном из коттеджных поселков на Подушкинском шоссе. В здании 24 спальни.

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