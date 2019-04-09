Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье

В апреле 2019 года рекорд по стоимости загородного жилья в Московской области установила усадьба в одном из коттеджных поселков на Подушкинском шоссе. Об этом свидетельствуют материалы базы ЦИАН, предоставленные редакции «Ленты.ру».

Дом общей площадью 19 тысяч квадратных метров выставлен на продажу за 4,9 миллиарда рублей. Все имение занимает три гектара. Это самая большая частная резиденция в России, утверждают аналитики. В главном здании 24 спальни, также здесь есть 50-метровый бассейн, боулинг, мини-гольф и многое другое.

Материалы по теме Танцуй отсюда Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте

«На сегодняшний день в Московской области в открытой продаже находятся несколько десятков особняков стоимостью в один миллиард рублей и более. Сделки в данном сверхдорогом сегменте происходят крайне редко», — отмечают в ЦИАН. Самый дешевый подмосковный дом из десятки самых дорогих, по данным экспертов, стоит 1,77 миллиарда рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что дорогостоящие особняки на Рублево-Успенском шоссе с «докризисного» 2014 года значительно подешевели: средняя стоимость квадратного метра таких домов снизилась с 32 тысяч до 13,5 тысячи долларов. Причем эти суммы — стоимость предложения, а цены, по которым заключаются сделки, могут быть существенно ниже — до 30-50 процентов от заявленного бюджета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru