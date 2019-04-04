Названа главная опасность для жилья россиян

Больше всего ущерба городским квартирам и загородным домам россиян наносят заливы водой — этот вид повреждения является причиной большинства страховых случаев. Об этом свидетельствуют данные компании «АльфаСтрахование» (материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По статистике компании, заливы квартир и домов водой в течение как минимум двух лет являются причиной подавляющего большинства страховых случаев с жильем. «В 2017 году с такой проблемой [застрахованные] обращались в 92,1 процента , в 2018-м — в 90,9 процента случаев», — отмечается в материалах.

В число распространенных происшествий, вредящих жилью, входят также пожары, удары молнии и взрывы бытового газа. На их совокупную долю в 2018 году пришлось порядка семи процентов страховых случаев с городской и загородной недвижимостью в России. Противоправные действия третьих лиц, по статистике «АльфаСтрахование», стали причиной порядка 1,2 процента повреждений.

В марте 2019-го собственной статистикой страховых случаев с жильем поделились аналитики компании «Ингосстрах». По их данным, на долю повреждений от воды пришлось около 65 процентов всех страховых случаев 2018 года, второе и третье места заняли действия третьих лиц и стихийные бедствия — 12 и 10 процентов происшествий соответственно.

Максимальный убыток застрахованной недвижимости при этом был зафиксирован из-за короткого замыкания — по этому виду риска сделана выплата в размере 120 миллионов рублей.

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