Неудачный ремонт обошелся россиянину в 56 миллионов рублей

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор Александру Свиридову, перепланировка в квартире которого привела к разрушениям в доме. Об этом в среду, 27 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Свиридова признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных и ремонтных работ. Его приговорили к двум годам ограничения свободы и штрафу в 56,65 миллиона рублей. Кроме того, суд запретил Свиридову в течение двух лет заниматься строительством и ремонтом.

Свиридов делал ремонт в доме на Каменноостровском проспекте в июле 2017 года. Нанятые им рабочие повредили арочный проем, из-за чего частично обрушилась несущая колонна дома. После этого в нескольких квартирах деформировались перекрытия, а в одной из них обвалился потолок.

Расследование происшествия показало, что у петербуржца был официально согласованный план ремонта квартиры, однако Свиридов не стал ему следовать.

В 2016 году суд в Москве вынес решение о продаже с публичных торгов квартиры, собственник которой самовольно перестроил санузел, увеличив его площадь за счет кухни и жилой зоны. Москвича несколько раз просили устранить нарушения, но он проигнорировал все предписания.

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