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Кошка уничтожила многомиллионный особняк телеведущего

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Ведущий американского телешоу «Танцы со звездами: юниоры» Фрэнки Муниз рассказал в Twitter, как потерял все нажитое из-за того, что его кошка научилась открывать водопроводный кран.

По словам Муниза, он на несколько дней уехал на похороны дяди, а когда вернулся, обнаружил, что четыре из пяти этажей его дома затоплены.

«Все, что у меня есть, уничтожено. Каждая стена, произведения искусства, личные фотографии, мебель... Все потому, что моя кошка случайно открыла кран несколько дней назад, пока нас не было», — сетует актер.

Муниз признался, что за два дня плакал больше, чем за всю жизнь. Он чувствовал себя опустошенным после смерти родственника и уставшим после 45 часов дороги во Францию и обратно. «Простите, что так вышло.. Мне просто нужна поддержка», — написал ведущий.

Издание Inside Edition уточняет, что убытки оцениваются в несколько миллионов долларов.

Пользователи попытались развеселить Муниза. Они сошлись во мнении, что кошки — поистине дьявольские существа, которые только и ждут, как бы устроить человеку подлость. «Вот почему лучше завести собаку», — констатировал Джед МакМюррей (Jed McMurray) из Шотландии.

Впрочем, многие удивились тому, что хозяин животного оставил питомца на целых четыре дня в одиночестве и отчитали его за безответственность. «Какой человек оставляет домашнее животное на несколько дней? Кто-то вызвал зоозащитников?» — задался вопросом Шарон Бронсон (Sharon Brosnon). Мунизу объявили, что он сам виновен в своих бедах, поскольку никакая кошка не будет терпеть к себе такого отношения.

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