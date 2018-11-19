Журналисты несколько дней наблюдали гибель пингвинят, не выдержали и вмешались

Журналисты британского телеканала «Би-би-си» решили прервать съемку документального фильма, чтобы спасти погибающих пингвинов. Об этом сообщает The Mashable.

Автор картины «Династии» Дэвид Аттенборо (David Attenborough) вместе с командой наблюдал за группой императорских пингвинов, которые пытались пережить суровую зиму в Антарктиде. Во время съемок сильный шторм загнал часть стаи птиц в овраг со слишком крутыми стенами, по которым сложно было забраться наверх. Некоторым пингвинам-матерям удавалось выбраться оттуда, но птенцы оставались внизу.

Документалисты следили за поведением брошенных птенцов в течение нескольких дней. В конце концов они решили поступиться своими принципами и вмешаться в естественный ход событий, когда птицы начали умирать в овраге.

«Мы много думали об этом и решили, что определенно выкопаем небольшой пандус, который они, надеемся, будут использовать», — пояснил один из участников команды, прежде чем журналисты начали спасать пингвинов.

«Все британцы в тот момент, когда документалисты решили помочь пингвинам выбраться».

В итоге птенцы смогли выбраться из оврага. Зрители «Би-би-си» похвалили документалистов в соцсетях, назвав их героями. Они написали, что выбор команды никак не изменил пищевую цепочку, зато дал пингвинам шанс выжить во время разбушевавшейся стихии.

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