Погоня разъяренной курицы за американцем разошлась на мемы

@BroazM / Twitter

Пользователи сети посмеялись над роликом, герой которого пытался убежать от курицы. Запись доступна на странице американца Боаза Марбаха (Boaz Marbach) в Twitter.

22-летний мужчина написал, что у него на работе есть курица, которая постоянно атакует его, как только он выпускает ее из загона.

На опубликованных кадрах видно, как сердитая курица бегом преследует мужчину, практически не отставая от него. За пару дней ролик посмотрели три миллиона раз. Кроме того, им поделились почти 100 тысяч раз.

В комментариях моментально появилось множество шуток о кровожадных курах.

«Мир никогда не был вариантом»

Некоторые вспомнили другой популярный ролик, в котором сердитый петух погнался за ребенком.

— le Sapio SexueL (@effet) 10 октября 2018, 13:49

Ранее в сети посмеялись над фотографией рэпера Дрейка, который якобы перепугался бойца Нурмагомедова, забравшегося на октагон.

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