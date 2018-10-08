Перепуганный Нурмагомедовым рэпер Дрейк стал мемом

Пользователи сети посмеялись над выражением лица американского рэпера Дрейка, который выглядел испуганным во время боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. На это обратил внимание ресурс Indy100.

До поединка Дрейк поддерживал ирландского бойца смешанного стиля: рэпер неоднократно появлялся в его компании, а во время взвешивания он даже обмотался ирландским флагом. На фотографиях исполнитель выглядел уверенным и очень серьезным.

The 6 God and The 12 animal! Фото опубликовано @thenotoriousmma

Однако настрой рэпера изменился после того, как Макгрегор проиграл бой. Судя по многочисленным фотографиям, Дрейк с ужасом смотрел на Нурмагомедова, который перебрался через октагон и был готов драться со зрителями.

«Дрейк, когда он увидел, как Хабиб перелезает через октагон к углу Конора».

«Беги, Дрейк, беги!»

— Tango Hotel Charlie (@StreetVillain) 07 октября 2018, 08:47

«Что-то пошло не по плану Всевышнего».

«Как Дрейк смотрит на Конора Макгрегора прямо сейчас».

Как оказалось, пользователи сети выкладывали фотографии Дрейка полуторагодовалой давности. Эти снимки были сделаны в апреле 2017 года во время концерта другого американского рэпера — Трэвиса Скотта. Более того, Дрейк не присутствовал на поединке Нурмагомедова и Макгрегора, так как в это время выступал на сцене.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в ночь на 7 октября. Россиянин победил в четвертом раунде, заставив противника сдаться от удушающего приема. Сразу после этого Нурмагомедов напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса.

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