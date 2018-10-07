Нападение Нурмагомедова на тренера Макгрегора попало на видео

Один из зрителей на турнире UFC 229 заснял, как российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов напал на команду ирландца Конора Макгрегора. Это привело к массовой драке в зале и в октагоне.

На ролике видно, что дагестанец прыгнул на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. В результате в толпе началась драка. Параллельно в октагон поднялся секундант Нурмагомедова Зубайра Тухугов и начал драться с Макгрегором.

Поединок завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде. Он защитил титул чемпиона в легком весе, однако пояс ему не вручили.

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