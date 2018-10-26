Уволенную за расизм журналистку позвали на Первый канал

Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов предложил американской журналистке Мегин Келли, уволенной с NBC за расистские высказывания, вести с ним «Время». Об этом он заявил в прямом эфире новостного выпуска в пятницу, 26 октября. Видеозапись опубликована на сайте Первого (с 27-й минуты).

«Дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву, да что там в Москву? Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу "Время", "Тайм" по-вашему, и любовь миллионов ваших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин», — сказал Клейменов в прайм-тайм, после чего был показан сюжет о журналистке.

Ведущий Первого добавил, что Келли уволили по надуманному поводу. «Уверен, истинная причина как раз в нашей к ней любви», — отметил он.

25 октября NBC уволило Келли из-за расистских комментариев о костюмах на Хеллоуин. Несмотря на то что она принесла извинения, руководство посчитало дальнейшее сотрудничество с ней недопустимым.

Мегин Келли известна как интервьюер и телеведущая. В марте 2018 года она побеседовала с президентом России Владимиром Путиным. После записи Келли предположила, что российский лидер имеет некий компромат на Дональда Трампа. «Я думаю, что это связано с деньгами и делами Трампа с россиянами в 1990-х, с его активами здесь, в Соединенных Штатах», — заявила она.

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