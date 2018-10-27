Приглашение уволенной за расизм журналистки на Первый канал оказалось иронией

Первый канал назвал иронией приглашение к сотрудничеству американской телеведущей Мегин Келли. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, передает ТАСС.

«Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть», — сказали представители телеканала.

Ранее руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов в прямом эфире программы «Время» предложил Мегин Келли вести передачу вместе с ним. Ведущий добавил, что журналистку уволили по надуманному поводу.

25 октября NBC уволило Келли из-за расистских комментариев о костюмах на Хеллоуин. Несмотря на то что она принесла извинения, руководство посчитало дальнейшее сотрудничество с ней недопустимым.

Мегин Келли известна как интервьюер и телеведущая. В марте 2018 года она побеседовала с президентом России Владимиром Путиным. После записи Келли предположила, что российский лидер имеет некий компромат на Дональда Трампа.

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