Кот выжил в разрушительном пожаре и вернулся к заплаканному хозяину

Американский блогер Хамиш Паттерсон (Hamish Patterson) воссоединился со своим котом Майком, который пропал во время разрушительного пожара в Малибу. Видеозапись, где он обнимает питомца на пепелище дома, мужчина выложил в Instagram.

«Мы нашли кота. Мой котик пережил вот это. Посмотрите на это. Ты сделал это, Майк. Я всегда знал, что ты лучший кот на свете. О боже, мой кот сделал это. Мы забираем тебя домой, парень», — говорил рыдающий Паттерсон, указывая на разрушенное пожаром жилище.

We found Mike the mini-puma! Thank you @morganrunyon for taking him water! Thank you everyone who kept the light on for Mike with their prayers! Фото опубликовано @malibuillusion

В подписи к посту мужчина поблагодарил своих читателей, которые молились за жизнь кота. Те восприняли новость об обретении любимца с радостью. «Я так счастлив за вас. Я каждый день надеялся, что он придет», — прокомментировал один из подписчиков. «Вот он свет... Да здравствует Майк. Посылаю вам пожелания выздоровления. Я так сочувствую тому, через что вы сейчас проходите», — жалел семью блогера другой. Многие комментаторы назвали спасение кота делом высших сил.

Паттерсон ведет YouTube-канал hamishpatterson high frequency tribe, на который подписано почти 70 тысяч человек. Он живет в Малибу с женой и двумя детьми. Недавно семья пострадала от лесных пожаров в Калифорнии: их дом и сад сгорели дотла.

В прошлом году пользователи сети восхитились удачливостью собаки по кличке Иззи. Пес убежал от хозяев, когда они собирали вещи, чтобы уйти, спасаясь от огня. По возвращении на пепелище они обнаружили своего питомца, выжившего во время пожара.

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