Кот прервал выступление хозяйки в прямом эфире новостей

@mikederismith / Twitter

Во время прямого эфира новостного выпуска британского канала Channel 4 в кадре внезапно появился кот. На курьезный случай обратил внимание диджитал-директор канала Майк Дери Смит (Mike Deri Smith) в своем Twitter.

Конфуз произошел во время видеоинтервью со спикером Джулиссой Арке (Julissa Arce), которая находилась, предположительно, дома. Смит опубликовал фрагмент телепередачи, где Арке, не прерывая свой монолог, аккуратно переносит своего кота в сторону. «Кошка наслаждается камео в новостях канала — Джулисса Арке очень хорошо справляется с этим...» — подписал он пост.

— Mike Deri Smith (@mikederismith) 30 октября 2018, 19:38

Кот вошел в кадр, когда ведущая Кэти Ньюман (Cathy Newma) обратилась к Арке за комментарием по поводу новой инициативы президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома планирует запретить выдачу гражданства США рожденным на территории страны детям иностранцев.

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