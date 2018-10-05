Грузная телеведущая в прямом эфире столкнула ассистента в реку

Ведущая прогноза погоды на канале ITV Элисон Хэммонд (Alison Hammond) в прямом эфире столкнула ассистента в реку. Фрагмент телепередачи This Morning с записью инцидента был опубликован в Twitter.

Во время рассказа о погодных условиях Хэммонд передвигалась по плавучему макету Великобритании, расположенному в порту Ливерпуля. Чтобы осветить ситуацию в Северной Ирландии, ей было необходимо «перешагнуть» с одного острова на другой. На помощь ведущей пришли два ассистента. Не удержавшись на ногах, Хэммонд случайно столкнула одного из них в реку Мерси.

«О боже! С вами все хорошо?! Мне так жаль!» — закричала репортер. Находящиеся на прямой связи с Ливерпулем ведущие в студии также испугались произошедшего в эфире, однако их ужас быстро сменился смехом.

Когда ассистент выбрался из воды, Хэммонд обняла его и извинилась. «В Северной Ирландии будет немного мокро, как вы можете видеть. Очень мокро!» — пошутила она, показав на помощника.

После инцидента Хэммонд быстро перебралась на соседний макет и закончила прогноз погоды.

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