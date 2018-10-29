Отличить кота от ворона на картинке оказалось нелегкой задачей

В сети посмеялись над котом, который на фотографии случайно вышел похожим на ворона. Это произошло из-за ракурса, который выбрал фотограф. Кот сидел к нему спиной и обернулся. Один его глаз и ухо расположились так, что напомнили глаз и клюв птицы. Второй глаз был невиден из-за упавшей на него тени.

На снимок обратил внимание Роберт Магуайр (Robert Maguire) в Twitter.

«Эта картинка с вороном интересна, потому что... на самом деле это кот», — подписал он изображение.

Пользователи признаются, что ни за что бы не разглядели на фото кота без подсказки. «Когда я впервые увидел фото, я сказал: "Где кот?"» — пишет Bombi The Tiel.

«Моя первая мысль была ... этот чудик выглядит как птица! Что это за птица?» — вспоминает Parrot Town.

Микроблогеры отмечают, что сервис Google-картинки идентифицирует кота не как простого, а как американского ворона. «Мы мастера камуфляжа», — ответил автор аккаунта «Мысли кота» (Thoughts Of Cat)

«Отличная оптическая иллюзия!» — заключил Gerard V2.

С подачи Магуайра картинка стала вирусной, ей поделились 32 тысячи человек. Впервые он увидел ее на Reddit.

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