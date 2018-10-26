Оптическая иллюзия заставила невесту оголиться на свадебном снимке

Оптическая иллюзия за свадебном фото заставила пользователей сети поверить, что невеста оголилась на торжестве. На казус обратило внимание издание The Mirror.

На фотографии невеста стоит вполоборота, окруженная гостями. Она одета в нарядное свадебное платье. Однако ниже пояса наряд внезапно исчезает, на его месте изображено оголенное тело. На первый взгляд кажется, что невеста обнажила ягодицы.

При пристальном рассмотрении оказывается, что это оптический обман, зафиксированный фотографом. На первом плане перед невестой оказалась одна из приглашенных на мероприятие. Ее обнаженная рука, плотно прижатая к телу, издалека похожа на ягодицы.

Фотография впервые появилась на портале Imgur. Пользователи просмотрели ее более 100 тысяч раз и оставили десятки комментариев. Некоторые убеждали, что им пришлось долго взглядывать в снимок, чтобы понять, как оптическая иллюзия оконфузила новобрачную. Большинство комментаторов справились с решением этой задачки за полминуты.

Ранее комментатор телеканала «Би-би-cи» случайно сделал комплимент груди принцессы Евгении. Казус произошел во время трансляции ее свадьбы. Это произошло из-за ошибки в автоматической расшифровке слов для субтитров.

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