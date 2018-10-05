Жених пришел на собственную свадьбу с жвачкой во рту и раздосадовал зрителей

Зрители британской телепередачи This Morning пришли в бешенство от вида жениха, который жевал жвачку во время собственной свадьбы. Об этом сообщает The Sun.

Авторы программы транслировали церемонию бракосочетания бывшего моряка Шейна Мэддисона (Shane Maddison) и его давней возлюбленной Сары Рустоби (Sarah Roustoby). Свадьба проходила в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта.

Многие посетители заплакали во время церемонии, однако некоторые пользователи сети обратили внимание, что Мэддисон забыл выплюнуть жвачку.

«Красивая свадьба! Великолепное место! Жаль, что жених жевал жвачку на протяжении всего праздника», — отметил один из раздосадованных зрителей.

«Было бы так прекрасно, если бы жених не жевал жвачку», — написал другой юзер.

Ранее в сети прославился жених, который во время свадебного фотосета засмотрелся на проходящего мимо качка. Получившийся снимок признали гей-версией старого мема «неверный парень».

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