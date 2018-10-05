Подружки невест раскрыли неожиданную правду о свадьбах

Девушки, когда либо выступавшие в роли подружек невесты, поделились неожиданными открытиями, которые они сделали во время исполнения своих обязанностей. Свои истории они рассказали на Reddit.

Подруги описали причуды невест, о которых за годы дружбы они не подозревали. Одна из невест, блондинка, попросила подругу перекрасить волосы в темный оттенок, поскольку все остальные подружки невесты были брюнетками, а ей хотелось быть единственной блондинкой среди них. «Я предпочла просто отказался от своего места подружки невесты», — написала пользователь с ником kmmurky. Она осталась довольна, поскольку позже выяснилось, что платье обошлось подружкам невесты в сумму, равноценную месячной зарплате.

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Требование невесты перекрасить волосы в другой цвет оказалось довольно распространенным явлением. Hotel_girl985 рассказывает, что в ее случае невеста просила перекраситься 16 девушек, которых она избрала в качестве подружек на свадьбе. Кроме того, она решилась подобрать для всех них платья разных стилей и оттенков голубого, но у нее ничего не вышло. От подружек требовалось оплатить недельную вечеринку в Вегасе, после чего ее приятельницы засомневались в желании выступать в статусе подружек. В общей сложности затраты на свадьбу на одного человека, не считая подарок, составили больше двух тысяч долларов.

Иногда запросы невест в процессе подготовки к свадьбе рушат многолетнюю дружбу. Так, MommaBearJam рассказывает, что ее подруга обручилась с молодым человеком вскоре после того, как у нее обнаружили внематочную беременность. Свадьбу наметили провести через полтора года, и будущая невеста попросила подругу пока не беременеть, чтобы не испортить свадьбу в случае выкидыша. С тех пор они не общаются.

«Мой отец имел наглость умереть за шесть недель до свадьбы, и она (невеста) не могла понять, почему это событие для меня затмило ее свадебные хлопоты», — вспоминает J-squire.

Другая пользовательница вспомнила, как подруга разжаловала ее из подружек невесты после того, как та незадолго до свадьбы похудела. Девушка объясняет, что это произошло из-за того, что новоиспеченная супруга хотела казаться худенькой.

Тред на Reddit объединил сотни абсурдных историй о подготовке к свадьбам и выбился в топ ресурса.

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