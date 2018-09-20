На свадебном снимке с ребенком проявилось лицо Волан-де-Морта

Посетители Reddit обратили внимание на снимок спрятавшегося под платьем матери ребенка, лицо которого выглядело устрашающе. Фотографию опубликовал пользователь имиджборда под ником I_AM_HE_WHO_IS_I_AM.

Изображение было сделано на свадьбе. Маленький мальчик забрался под длинное платье матери и уперся в него головой. Одежда девушки так сильно растянулась, что через нее просвечивалось лицо ребенка: создавалось ощущение, что его голова выглядит гораздо больше, чем на самом деле.

«Возьми ребенка на свадьбу, говорили они, это будет мило, говорили они», — иронично подписал пост автор снимка.

Фотография быстро набрала вирусную популярность. Пользователи имиджборда отметили, что юный герой снимка напоминает Волан-де-Морта — вымышленного персонажа-злодея из серии книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.

«Это малыш, которого нельзя называть», — пошутил один из посетителей. «Пьяные взрослые могут выглядеть еще хуже», — заявил другой комментатор.

Ранее пользователи сети посмеялись над мальчиком, который дал слишком честный ответ в тесте. Он заявил, что почувствовал агрессию, когда увидел домашнее задание в своем рюкзаке.

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