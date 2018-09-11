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На картах Google обнаружили неожиданное послание

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Пользователь сети под ником noonelikesadampsock обнаружил на картах Google мужчину, который подшутил над другими юзерами, знакомыми с популярной детской игрой. Фотография опубликована на странице имиджборда Reddit.

Судя по многочисленным комментариям, снимок был сделан автомобилем Google в британском городе Дарем. На переднем плане изображен длинноволосый мужчина, который показывает рукой знак «ОК», соединив большой и указательный пальцы на уровне талии.

Подобный знак — часть известной игры, знакомой многим школьникам. Суть заключается в том, что один человек неожиданно показывает «ОК» своему другу-сопернику. Если тот смотрит прямо в круг, то моментально получает удар в плечо. Если же второй игрок не посмотрел на руку, то он сам бьет в плечо зачинщика.

Многие пользователи обратили внимание на знак и похвалили мужчину, которому удалось заставить посмотреть на его руку несколько тысяч человек.

«Как он собирается ударить нас всех?» — удивился один из юзеров. «Безумный парень», — пошутил другой. В общей сложности пост одобрили более 16 тысяч человек. Этот же снимок из Google-карт впервые появился на Reddit еще несколько месяцев назад, однако ранее он не снискал вирусную популярность среди пользователей.

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