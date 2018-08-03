Встреча пса и пластиковой утки угодила на карты Google

Пользователь сети под ником rizape204 обнаружил на картах Google Maps встречу собаки и селезня возле водоема. Пост опубликован на имиджборде Reddit.

«Случайно зашел в режим Street View в Google Maps и нашел этих братанов, зависающих у реки», — заявил rizape204. Судя по скриншоту, фотография была сделана в американском штате Северная Дакота.

Внимательные посетители имиджборда быстро обратили внимание, что утка ненастоящая. Если внимательно присмотреться, можно заметить черный штырь, на котором закреплена птица. Знатоки охоты пояснили, что пластиковый селезень — это приманка для настоящих птиц. Когда они прилетят к водоему, их будет легче подстрелить.

Такое объяснение устроило далеко не всех. «Вы тупые, это собака ненастоящая», — пошутили другие пользователи.

Некоторые комментаторы и вовсе усомнились в подлинности снимка. Они задались вопросом, почему автомобиль Google, который делает снимки для картографического сервиса, оказался возле реки.

Ранее пользователи Google Maps обнаружили на картах загадочные круги, расположенные в Эгейском море у берегов Греции. Юзеры предположили, что объект может иметь вулканическое происхождение.

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