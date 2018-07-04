Раздраженная кошка на панораме Google вызвала ажиотаж в сети

Пользователь Reddit разглядывал панораму Рима на Google Street View и нашел на ней недовольную кошку, которая смотрела прямо в камеру, производившую съемку.

«О. Мой. Бог. Это заставило меня смеяться так сильно, что я плачу. Какой потрясающий кот!» — пишет Ribbitygirl в комментариях под скриншотом на Reddit.

Кошке признавались в любви, называли ее хозяйкой положения и сравнивали с Вито Корлеоне — крестным отцом из одноименного фильма о жизни итальянской мафии.

В процессе обсуждения оказалось, что кошка с фотографии — местная знаменитость. Ее опознали сразу несколько пользователей, бывавших в Риме. Вместе с сотней других сородичей она обитает на развалинах на площади Torre Argentina.

По свидетельству одного из побывавших там путешественников, кошка вовсе не выглядит недовольной. «Она загорала и казалась очень счастливой», — отмечает gurrrlplz.

Посетители сайта в шутку заметили, что Google недостаточно серьезно отнесся к праву кошки на конфиденциальность и не замазал ее морду на снимке. Другие обратили внимание на то, что вся слава досталась раздраженной кошке, в то время как на ее лежащую рядом соседку никто не обратил внимания.

В конце июня жители австралийского города Джелонг заметили на снимках Google Earth 50-метровое изображение пениса, выгравированное на дне сухого озера, располагающегося неподалеку.

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