Спутник засек на поверхности Земли 50-метровый пенис

Спутник запечатлел 50-метровое изображение пениса, выгравированное на дне сухого озера у австралийского города Джелонг, сообщает местное издание Geelong Advertiser.

Детородный орган был замечен на снимках Google Earth. Впервые на рисунок на дне озера обратил внимание паблик Take The Piss Geelong в Facebook.

«Если бы легенда, которая это сделала, предоставила бы нам в личку любые доказательства этого, было бы круто.

Назовем пиво в вашу честь».

Автор творения пока не объявился. В комментариях к посту австралийцы признавались, что были убеждены в том, что публикация фейковая, пока сами не зашли на Google Earth. Мужской половой орган действительно заметен на дне озера в предместье Джелонга, проверила «Лента.ру».

На картах Google нередко находят что-нибудь неожиданное. В октябре 2017 года пользователей испугала фигура странного существа, замеченная на балконе жилого дома во французском городе Нанси. Его приняли за пришельца.

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