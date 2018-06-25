Россиянка протащила соперницу за волосы и попала на карты Google

Пользователи сервиса Google Maps обнаружили необычную сцену насилия, запечатленную в одном из российских городов. Об этом сообщает The Mirror.

На снимках видно, как одна россиянка в спортивных шортах тащит другую по земле, вцепившись ей в волосы. Неподалеку, у палатки с овощами стоят еще несколько человек, однако они лишь наблюдают за происходящим и не пытаются разнять дерущихся женщин.

Судя по всему, в момент инцидента мимо проезжал специальный автомобиль Google, оборудованный несколькими камерами для съемки улиц. Однако алгоритмы автоматически скрывают лица попадающих в кадр прохожих, поэтому правоохранительным органам вряд ли удастся определить, кто участвовал в драке. Чем закончилась потасовка, также неизвестно.

В апреле японские пользователи Google Maps нашли на картах пса, который испортил панораму. Собака бегала за машиной Google, в результате чего попала на очень многие фотографии.

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