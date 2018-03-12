Конспирологи обнаружили попытку Google раскрыть тайну Антарктиды

Конспирологи с YouTube-канала Conspiracy Depot считают, что компания Google подает пользователям знаки, призывающие присмотреться к Антарктиде. На ролик-«разоблачение» обратила внимание британская The Independent.

Авторы канала заметили, что если найти Антарктиду с помощью Google Earth и поинтересоваться погодой в этом регионе (функция доступна не всем), над континентом нависает огромный красный крест.

Как отмечает издание, произошедшее может объясняться сбоем в работе Google Earth. Однако эта необычная деталь уже породила теорию о том, что кто-то в Google «пытается что-то нам сказать».

В комментариях под роликом пользователи предположили, что сервис указывает на место высадки инопланетян или на вход в полость Земли (сторонники гипотезы полой Земли считают, что внутри нее существует мир, населенный некоторыми формами жизни — прим. «Ленты.ру»).

Кое-кто отметил, что красный крест напоминает подсказки из видеоигр, дающие информацию о дальнейшем развитии игры. «Что-то странное происходит во всем мире, и это только добавляет вопросов...» — переживает Майк Росси (Mike Rossi).

Многие зрители с иронией отнеслись к сомнительной теории. «Это тайное убежище Элвиса», — шутит maskdanger, намекая на еще одну теорию, которая гласит, что король рок-н-рола Элвис Пресли имитировал свою смерть, когда устал от славы.

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