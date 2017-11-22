Конспиролог разглядел на Луне человека без скафандра и запутал всех

Пользователь YouTube под ником Streepcap1 попытался доказать, что американская миссия полета на Луну в декабре 1972 года на самом деле была срежиссирована на Земле, чем породил множество споров в сети.

Ролик менее чем за неделю набрал почти два миллиона просмотров. В нем юзер разобрал фотографию космонавта в скафандре, которая была сделана во время миссии. В отражении зеркального щитка на скафандре конспиролог разглядел фигуру человека без какого-либо оборудования для нахождения на Луне.

Видео широко разошлось по конспирологическим сообществам, а некоторые СМИ подали информацию пользователя как «неопровержимое доказательство» того, что миссия была ненастоящей. Фрагмент показали в эфире Fox News, отметив, что НАСА не прокомментировало данные.

В комментариях под роликом зрители признались, что никаких доказательств не увидели. Несмотря на то что автор приближает изображение и видит человека с длинными волосами, комментаторы утверждают, что на снимке находится еще один астронавт в скафандре. Другие отметили, что окончательно запутались, были ли американцы на Луне или нет.

«Аполлон-17» — последняя пилотируемая высадка на Луну. Запуск состоялся 7 декабря 1972 года. Экипаж (Юджин Сернан, Харрисон Шмитт и Рональд Эванс) две недели провел в космосе и вернулся на Землю. Сторонники конспирологических теорий уверены, что кадры высадки были сняты в Голливуде.